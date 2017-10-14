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В Баку обезвредили банду грабителей фото

 

Сотрудники 13 отделения Управления полиции Сабунчинского района задержали ранее судимых жителя Физулинского района Джавада Насирова и жителя Исмаиллинского района Сулеймана Сафарова, совместно ограбивших иностранца, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, преступники украли у гражданина Пакистана Гулама Муртузы мобильный телефон и кошелек, в котором были 150 манатов и 100 долларов.

В ходе расследовании было установлено, что эти же преступники и в тот же день вместе с жителем Масаллы Угуром Абышовым угнали в поселке Бакиханов принадлежащий Гасану Садыхзаде автомобиль ВАЗ-2106, который затем продали в Исмаиллинском районе за 450 манатов.

Угур Абышов также был задержан.

 

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