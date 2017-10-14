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Саид Нури засветился в Киеве: арестовали азербайджанского оппозиционера

Автор: Отдел информации 

Сотрудник газеты «Азадлыг», эмигрировавший в Голландию Фикрет Гусейнли был задержан в Киеве. Об этом сообщают местные пользователи социальных сетей, передает haqqin.az.

Согласно информации, на момент задержания Ф.Гусейнли вместе с ним  находился бывший активист молодежного крыла ПНФА Yeni Fikir, принявший затем гражданство США, скандальный Саид Нури. Однако чем занимались совместно Ф.Гусейнли и известный как агент ЦРУ С.Нури, не сообщается.

Ф.Гусейнли был доставлен в Киевский следственный изолятор. С.Нури заявил, что Ф.Гусейнли был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Украины.

Саид Нури

«По моим сведениям, Фикрета задержали по делу Афгана Мухтарлы», - заявил С.Нури.

«В последние три дня в Киеве за нами следили. Заместитель главы пограничного поста в аэропорту Борисполь, назвавшийся Игорем, сказал, что им не нужен политический скандал. Он сказал, что мне оставаться в Украине не нужно, а Фикрет останется в аэропорту до окончания проверки», - написал в соцсетях С.Нури.

Отметим, что в списках разыскиваемых Интерполом нет имени Фикрета Гусейнли. По этой причине его задержание по запросу правоохранительных органов Азербайджана в Интерпол невозможно. Сторонники Ф.Гусейнли в соцсетях пишут, что его задержали по запросу, направленному Азербайджаном в Украину.

Также отметим, что Ф.Гусейнли занимался изготовлением документов для азербайджанских эмигрантов. Он основал целый бизнес в этой сфере. При этом сам он выступил с обвинениями в адрес ПНФА, вменив ей изготовление фальшивых документов для желающих эмигрировать из страны.

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