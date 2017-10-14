Подписаться на уведомления
 

Слон напал на лагерь беженцев-рохинджа: есть погибшие

 

По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения дикого слона на лагерь беженцев рохинджа в Бангладеш, передает РИА Новости со ссылкой на портал Bdnews24.

По его данным, инцидент произошел в субботу утром в округе Кокс-Базар. Дикий слон вышел из джунглей и совершил нападение на временный лагерь беженцев из Мьянмы.

"Два человека скончались на месте, еще несколько пострадали и были доставлены в медпункт "Врачей без границ". Еще двое от полученных травм скончались", - сообщил порталу представитель местной полиции Кай Кислу.

Похожий инцидент с беженцами рохинджа произошел в Бангладеш ранее. В середине сентября слоны затоптали здесь насмерть двоих человек, в том числе ребенка.

По данным Международной организации по миграции, ежедневно в Кокс-Базар приходят порядка двух тысяч рохинджа. В настоящий момент в двух лагерях для беженцев в Бангладеш находятся свыше 800 тысяч рохинджа, включая 300 тысяч тех, кто находился в стране прежде 25 августа.

347 просмотров


Старости
Гуська запутался до Армении
Гуська запутался до Армении
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
15 Окт 19° / 12°
16 Окт 18° / 9°
17 Окт 14° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0141 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Очередная провокация армян в Петербурге фото; видео
На одной из центральных улиц Баку ограничат движение транспорта
У футболиста «Карабаха» скончалась малолетняя дочь фото
Столпотворение на киргизско-казахстанской границе
Слон напал на лагерь беженцев-рохинджа: есть погибшие
Саид Нури засветился в Киеве: арестовали азербайджанского оппозиционера
Гуська запутался до Армении
В Баку обезвредили банду грабителей фото
В Киргизии запретили экзит-поллы
Саакашвили затруднился найти в Закарпатье «украинское государство»
Президент Болгарии завершил визит в Баку
Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне
Завтра в Баку будет ветрено и сухо
Наконец Васаит арестован По следам наших выступлений
Британия обвинила Иран в кибератаке
Постпред США при ООН сорвала сделку с Ираном Американские источники
Меркель: «Мы не будем прекращать переговоры с Турцией»
Не все армянину масленица, пришел и Великий пост прецеденты Евросуда против Армении
Президенты дерутся, а у народа чуб трещит оперативный комментарий
В Гяндже задержан убийца
Российский телеведущий в прямом эфире набросился на американца видео
Finnair отправила последний «рейс в ад»
Метаноловая империя Сейфаддина Рустамова и Армена Гарсляна
Турция наращивает военное присутствие в Сирии
Армянские снайперы обстреляли позиции азербайджанской армии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться