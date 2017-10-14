Слон напал на лагерь беженцев-рохинджа: есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения дикого слона на лагерь беженцев рохинджа в Бангладеш, передает РИА Новости со ссылкой на портал Bdnews24.

По его данным, инцидент произошел в субботу утром в округе Кокс-Базар. Дикий слон вышел из джунглей и совершил нападение на временный лагерь беженцев из Мьянмы.

"Два человека скончались на месте, еще несколько пострадали и были доставлены в медпункт "Врачей без границ". Еще двое от полученных травм скончались", - сообщил порталу представитель местной полиции Кай Кислу.

Похожий инцидент с беженцами рохинджа произошел в Бангладеш ранее. В середине сентября слоны затоптали здесь насмерть двоих человек, в том числе ребенка.

По данным Международной организации по миграции, ежедневно в Кокс-Базар приходят порядка двух тысяч рохинджа. В настоящий момент в двух лагерях для беженцев в Бангладеш находятся свыше 800 тысяч рохинджа, включая 300 тысяч тех, кто находился в стране прежде 25 августа.