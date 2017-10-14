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Столпотворение на киргизско-казахстанской границе

 

Сложная ситуация на киргизско-казахстанской границе может продлиться до 25 октября. Такие слухи ходят в  местных бизнес-кругах. Однако никаких официальных заявлений в данной связи пока нет. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил на пресс-конференции председатель ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев, сообщает «Вечерний Бишкек».

Отметим, что несколько дней назад Казахстан ввел усиленный режим на границе с Киргизией. Казахстанские пограничники и другие госслужбы тщательно проверяют пересекающих границу киргизов. На подъезде к таможенному пункту собралась огромная очередь из людей и фур. Пропускают здесь по 2-3 машины в час. Ждать людям приходится не менее 20 часов.

«К сожалению, ситуация никак не меняется.Непонятно сколько ещё нужно жертв, чтобы политики поняли, что братские народы не нуждаются в санкциях. Грузы и товары проходят чрезвычайно затрудненно. Те машины, которые проехали после 10 числа и находятся на границе с Россией, там и стоят. Зачем мы все вместе создавали ЕАЭС, если все регламенты и процедуры игнорируются?!» - заявил Пономарев.

Также он отметил, что сложившаяся ситуация является большой имиджевой потерей в целом для ЕАЭС, поскольку потенциальные новые участники организации теперь могут задуматься о целесообразности вступления в нее.

Представители бизнеса Киргизии собираются обратиться к казахстанским коллегам, чтобы как-то совместно  разрешить ситуацию. 

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