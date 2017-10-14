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У футболиста «Карабаха» скончалась малолетняя дочь фото

Автор: Отдел спорта 

Семью футболиста «Карабаха» Дональда Герье постигло горе.

Скончалась дочка гаитянина по имени Миа. Ей было всего полтора года. Сообщается, что ребенок умер вследствие болезни.

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