Семью футболиста «Карабаха» Дональда Герье постигло горе.
Скончалась дочка гаитянина по имени Миа. Ей было всего полтора года. Сообщается, что ребенок умер вследствие болезни.
Семью футболиста «Карабаха» Дональда Герье постигло горе.
Скончалась дочка гаитянина по имени Миа. Ей было всего полтора года. Сообщается, что ребенок умер вследствие болезни.
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