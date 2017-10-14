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Очередная провокация армян в Петербурге фото; видео

 

В рамках выставки INWETEX-CIS Travel Market, проходящей в северной столице России — Санкт-Петербурге 12-14 октября, организована очередная провокация армянских сепаратистов в отношении Азербайджана, сообщает Единый информационный портал азербайджанцев России AzRu.org.

На стенде Армении демонстрируются снимки оккупированных территорий Азербайджана с сепаратистской символикой. В связи с отсутствием действенной реакции организаторов на протяжении двух дней стенд продолжает свою работу.

Однако с резкой критикой в отношении данной выставки выступил председатель общества «Ветен» Санкт-Петербурга Мазахир Гасанов и общественный деятель Самир Мамедов, которые незамедлительно направили соответствующее обращение руководству «ЛЕНЭКСПО», где проходит указанная выставка.

В обращении подчеркнуто, что данная провокация нацелена на неприкрытую пропаганду агрессии Армении против Азербайджана и ее последствий, агитацию захватнического режима на оккупированных территориях Азербайджана, направлена против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики и противоречит официальной позиции Российской Федерации.

Кроме этого, как отмечено в обращении, представители азербайджанской общины обеспокоены продолжением работы данного стенда, материалы которого также идут вразрез с государственной национальной политикой Российской Федерации, основанной, прежде всего, на принципе целостности российского общества и мирного сосуществования всех наций.

Авторы обращения рассчитывают на своевременную и справедливую реакцию организаторов выставки и на незамедлительное принятие ими необходимых мер в целях недопущения использования авторитетных международных площадок для пропаганды сепаратизма, что противоречит международной позиции как России, так и всех государств мира, признающих Устав ООН.

 

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