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В Барде конфискована крупная партия конины фото

 

На основании информации, поступившей в Государственную службу ветеринарного надзора при Министерстве сельского хозяйства, сотрудники Бардинского районного управления службы ветеринарного надзора и отдельного батальона полиции по обеспечению карантинных мер Главного управления общественной безопасности МВД, провели обыск во дворе дома Новрузовой Весили Аршад гызы, расположенного в Бардинском районе по адресу улица Баку, дом 28, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе обыска были обнаружены хранящиеся в антисанитарных условиях внутренности, копыта, шкуры, двух забитых лошадей, две лошадиные головы, 100 кг лошадиного мяса. При этом отсутствовали документы о происхождении мяса и его безопасности для здоровья.

В ходе расследования было установлено, что незаконным забоем лошадей владелица дома занималась вместе со своим сыном Новрузовым Ниямеддином Нуреддин оглу. Образцы мяса были направлены для исследования в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

По завершению лабораторных анализов, обнаруженные 100 килограмм конины были временно помещены в морозильную камеру. Головы, внутренности, копыта и кости лошадей были сожжены.

В отношении Весили Новрузовой и ее сына Нуреддина Новрузова был составлен протокол об административном правонарушении. Отмечается, что ранее Новрузова уже была оштрафована за незаконный забой скота на 200 манатов.

 

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