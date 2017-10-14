По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, было проверено состояние боеготовности зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ» войск противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно информации, в ходе выполнения задач в условиях сложных радиоэлектронных помех, подразделения войск ПВО обнаружили и взяли на отслеживание высокоскоростные, малоразмерные воздушные цели условного противника и уничтожили их практическими ракетными стрельбами.

Все задачи были успешно выполнены. Руководство Министерства обороны высоко оценило боеготовность, умение и взаимодействие личного состава.