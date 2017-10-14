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Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре: есть погибшие

 

По меньшей мере четыре человека погибли при крушении грузового самолета в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

Как сообщает агентство, спасателям удалось извлечь тела двух погибших из части самолета, которую вынесло на берег. Очевидцы рассказали, что еще два тела они видели среди обломков.

Позже министр внутренних дел Кот-д'Ивуара Сидики Диаките подтвердил, что в крушении погибли четыре человека, все они — граждане Молдавии. Еще шестеро пострадали — среди них двое молдаван и четыре француза.

По предварительным данным, самолет упал в море вскоре после вылета из аэропорта Абиджана.

Первоначально ивуарийский новостной портал Koaci сообщил со ссылкой на собственные источники, что самолет принадлежал украинской компании, перевозившей груз для французской армии. Однако после обновления статьи упоминание о национальной принадлежности исчезло из текста.

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