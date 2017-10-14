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Нападение на школу в Кении: убиты дети

 

Вооруженные люди ворвались рано утром в субботу в среднюю школу кенийского города Локичоджио и застрелили пятерых школьников и охранника, сообщает местная газета Daily Nation.

"По предварительной информации, нападение осуществил один из учеников школы вместе с компанией неизвестных", — сообщил изданию Сейф Матата, комиссар округа Туркана, в котором расположена школа.

По словам комиссара, ранее этот ученик был отстранен от занятий из-за дисциплинарных нарушений. Сообщается, что он угрожал учителям и одноклассникам после того, как был временно исключен из школы, а также говорил, что намерен сжечь школу.

Представитель полиции сообщил изданию, что нападавшие стреляли по конкретным ученикам, после чего направились в общежитие для девочек, где ранили еще несколько человек. Однако он не назвал точных данных по пострадавшим.

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