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Путин встретился с Собчак

 

Телеведущая Ксения Собчак встретилась с президентом Владимиром Путиным для того, чтобы взять у него интервью для фильма об Анатолии Собчаке, передает Русская служба ВВС, ссылаясь на анонимные источники.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», - пояснил один из источников.

Информацию о съемках фильма подтвердила мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о встрече Собчак и Путина ответил: «Без комментариев». То, что телеведущая виделась с президентом и брала у него интервью, он не подтвердил, но и не опроверг.

Собчак в пятницу и субботу не отвечала на звонки, а ее помощник попросил прислать вопросы в мессенджере WhatsApp, и также не ответил.

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