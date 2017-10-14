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Анкара против ограничения прав национальных делегаций в ПАСЕ

 

Турция выступает против попыток ограничения прав национальных делегаций в ПАСЕ, заявил председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Российская делегация настаивает на внесение поправок в регламент ПАСЕ, которые бы исключали возможность ограничивать права национальных делегаций.

"Мы выступаем против попыток так или иначе ограничить право голоса представителей стран в ПАСЕ. Наши парламентарии и представители министерства иностранных дел находятся в тесном контакте. Мы будем координировать свои усилия по вопросам национальной и международной повестки", — сказал спикер турецкого парламента.

"Спасибо вам за позицию по отношению к ПАСЕ и ситуации, сложившейся вокруг регламента этой парламентской структуры. Мы считаем недопустимым ущемление прав нацделегаций. Мы считаем недопустимым игнорирование и более того ущемление прав национальных делегаций", — отметил в свою очередь Володин.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года Россия — один из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.

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