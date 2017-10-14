Бакинские банки переходят на усиленный режим

С 15 октября, по рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками, 58 филиалов и отделений 24 банков республики будут работать в усиленном режиме в связи с проведением Бакинского шопинг-фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы названного органа.

Во все время фестиваля семь филиалов и отделений банков будут работать круглосуточно, а все остальные - в усиленном режиме, в том числе и в выходные дни.

Список филиалов и отделений банков, коим предписаны данные условия работы, размещен на официальном сайте палаты.

Очередной Бакинский шопинг-фестиваль, цель проведения которого - перспективное преобразование Баку в региональный центр торговли, пройдет с 15 октября по 15 ноября текущего года.