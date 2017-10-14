Взрыв в Сомали: десятки убитых

Число погибших в результате взрыва в Могадишо составило 40 человек, еще несколько человек получили ранения, передает агентство Синьхуа информацию от местных полицейских.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на тех же правоохранителей упоминало о 20 погибших и 15 пострадавших в результате подрыва начиненного взрывчаткой грузовика на одной из оживленныхгородских улиц.

Очевидец события сообщил агентству Синьхуа, что взрыв прогремел напротив отеля Safari и что большинство погибших были гражданскими лицами.

Кроме того, агентство дало информацию о произошедшем в Могадишо новом взрыве.