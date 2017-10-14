Масло подорожало, азербайджанцы переходят на маргарин

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало резкое подорожание в стране сливочного масла. По данному поводу уже высказались отдельные наши депутаты и экономисты, а также Государственный таможенный комитет и Министерство налогов. Некоторые из высказавшихся обвинили за это подорожание монополистов – импортеров этой продукции.

Однако, в частности, Государственный таможенный комитет в данной связи заявил о том, что монополии в поставках сливочного масла в Азербайджан - нет, а удорожание его в стране вызвано повышением цены на этот вид масла во всем мире. В свою очередь Минналогов заявило, что налоговая нагрузка на импортеров сливочного масла отнюдь не возросла и что реальное его удорожание произошло не только в Азербайджане, но и в соседних странах. Между тем сами компании-импортеры отмеченное повышение цены объясняют исключительно ростом общемировых цен на их продукцию и даже анонсируют дальнейшее этого роста увеличение.

Корреспонденты haqqin.az специально провели мониторинг цен на сливочное масло в продуктовых магазинах Баку, с тем чтобы выяснить, как отразился их рост в целом на покупательной способности населения. Подорожание сливочного масла вызвало обеспокоенность не только у покупателей, но и у продавцов. Потому что клиенты магазинов срывают свое раздражение всяческим повышением цен именно на продавцах. Работники торговых сетей говорят, что люди отказываются от масла и переходят в своем рационе на маргарин. Больнее же всего удорожание такого жизненно важного продукта ударило как раз по малоимущим слоям населения.

«Люди приходят и умоляют меня отпустить им долг масло, чай и сахар. Я не могу им отказать, потому что знаю их всех. Утром приходила пожилая женщина, ей было нужно немного масла для заправки теста. А денег у нее было всего 60 копеек. Попросила меня подождать, пока она получит пенсию. У нее руки тряслись, когда она просила. Было видно, как ей стыдно. Я не могу таким, как она, отказывать», - говорит владелица продуктового магазина в Хатаинском районе Мехсети Марданова.

Женщина говорит, что в долговой ее тетрадке уже не стало места для новых записей.

Возле станции метро «Хатаи» в цокольных этажах многоярусных домов работают несколько продуктовых магазинов. Масло в них стоит от 17 до 22 манатов за килограмм. Но продавцы говорят, что наибольшим спросом ныне пользуется именно российский маргарин таких марок, как «Тульчинка», «Селянка» и «Деревенский». Полкилограмма их стоит примерно 2,35 маната.

Один из продавцов говорит, что получает всего 350 манатов в месяц и уже позабыл вкус масла таких сортов, как President и Anchor, которые он сам же и продает.

Отметим, что килограмм масла President стоит 20 манатов, а Anchor – 17,5 маната.

Владелец маркета «Анар», расположенного на улице Ага Нейматулла в Наримановском районе, говорит, что последние дни в свой адрес только-то ругательства и проклятия и слышит.

«Мы тысячи раз им говорим, что цены подняли не мы. Я покупаю товар в оптовых центрах, накладываю на каждый килограмм по 0,5 -1 манату и продаю. Или же товар привозят представители фирм-поставщиков. Нервы у всех напряжены, я часто слышу как ругают меня и моих продавцов. Я дал указание сотрудникам не реагировать на оскорбления. Время сейчас тяжелое. Смотришь, человек покупает масло, а на мясо у него уже денег нет. А если купит мясо, то уже не может себе позволить купить чай и сахар», - сетует он.

Владелец маркета признается, что иногда становится свидетелем реалий, потрясающих его сознание.

«На прошлой неделе я просматривал записи камер наблюдения. Одна женщина с маленьким ребенком взяла с полки плитку шоколада и спрятала у себя на груди. Потом она вернулась и положила шоколад на место. И так несколько раз. Потом она все же взяла шоколад и быстро вышла с ним из магазина. Продавец сказал мне, что ребенок плакал и хотел шоколад, а у женщины, видимо, не было на это денег. Я много лет работаю в торговле и воров знаю по их повадкам. Эта женщина – не воровка», - сказал владелец маркета «Анар».

Покупатель Гюндуз Османов работает водителем такси 17 лет. После закрытия нескольких таксомоторных компаний доход его серьезно уменьшился - занимаясь ныне частным извозом, он зарабатывает всего 500 - 600 манатов в месяц, на которые содержит семью из пяти человек (!).

«Я тоже хотел бы покупать для своих детей качественные продукты питания, но сейчас не могу этого себе позволить. Сейчас вместо сливочного масла я вынужден покупать топленое. Хотя так пытаюсь решить проблему!» - говорит он.

Напомним, что сейчас нижний порог цены на новозеландское масло - 17,5 маната, а на французское - 21 манат за килограмм.