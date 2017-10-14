Дамаск потребовал незамедлительного вывода турецких войск

Дамаск потребовал от Турции немедленного вывода ее войск из сирийской провинции Идлиб, сообщило в субботу сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД страны.

Накануне Генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в соответствии с достигнутыми в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии.

Отмечается, что еще один турецкий конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы, провинция Хатай, подвигаясь в направлении района Атме.

"Сирийская Арабская Республика жестко осуждает вторжение турецких войск в провинцию Идлиб, отмечая, что оно является прямым посягательством на суверенитет и целостность страны и грубейшим нарушением международного права", — сказал информированный источник в МИД республики.

По словам собеседника агентства, "данное турецкое вторжение никак не отвечает договоренностям между странами-гарантами, достигнуым в ходе астанинского процесса".

"Сирийская Арабская Республика требует немедленного вывода турецких войск с сирийской территории без каких-либо условий", — подытожил дипломат.

Сейчас турецкий контингент дислоцируется на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с ПКК.

По данным военных источников агентства, согласно договоренностям, принятым при участии России и Ирана, размещение подразделений ВС Турции должно будет проводиться поэтапно - с севера Идлиба подвигаясь в южном направлении. Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты в более десяти районах Идлиба.