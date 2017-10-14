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Главный архитектор «Формулы-1»: «В Баку особенная атмосфера»

Автор: Отдел спорта 

Архитектор ряда автодромов «Формулы-1» Герман Тильке, являющийся, в частности, автором проекта бакинской гоночной трассы считает, что на Гран-при Азербайджана царит особая атмосфера.

По мнению Тильке, трасса в Баку опровергает шаблонные представления о том, что на уличных гонках трудно совершать обгоны.

«А как же Баку? Там с обгонами все очень хорошо, - цитирует Германа Тильке «Чемпионат». - Да, в некоторых городах все обстоит сложнее. Ты проектируешь трассу, принимая в расчет обступающие ее здания, но ведь всякое возможно. Думаю, для «Формуые-1» нужно именно сочетание стационарных и уличных трасс. Уличные гонки - сложные для пилотов. При том же зрителям особо не надо никуда ехать. На таких этапах, как Сингапур, Монако, Баку, - особенная атмосфера. В целом это не путь для автоспорта: уличные трассы нужны только для топ-серий».

Напомним, что Баку уже дважды принимал у себя гонки «Формулы-1». В 2018 году очередной Гран-при Азербайджана пройдет 29 апреля.

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