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Оптимистичный прогноз МВФ по Азербайджану

 

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что уже в 2018 году государственный бюджет Азербайджана выйдет на профицит, говорится в докладе МВФ.

Согласно последним статистическим данным, обнародованным МВФ, доходы государственного бюджета Азербайджана в 2018 году ожидаются на уровне 26,242 миллиарда манатов, а расходы — 25,740 миллиарда манатов. Таким образом, фонд прогнозирует, что профицит госбюджета страны составит 502 миллиона манатов.

В 2017 году МВФ прогнозирует дефицит государственного бюджета на 211 миллионов манатов (при доходах в 25,207 миллиарда манатов, расходах — 25,418 миллиарда манатов).

Прогнозы фонда более оптимистичны, чем ожидания правительства Азербайджана. На этот год правительство утвердило доходы госбюджета в размере 16,766 миллиарда манатов, а расходы - 17,941 миллиарда манатов. В итоге, правительство ожидает дефицит на уровне 725 миллиона манатов.

Офис МВФ открылся в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

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