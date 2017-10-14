Сирийские войска освободили от ИГИЛ Меядин

Штурмовые подразделения сирийских правительственных войск завершили операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ в городе Меядин, передает РИА Новости заявление официального представителя минобороны России в Сирии генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Сирийские правительственные войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ в городе Меядин. Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", — сказал он.

Меядин долгое время оставался одним из крупных населенных пунктов, находившихся под контролем ИГИЛ в долине реки Евфрат, и был особо мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии.

"За последнюю неделю к нему были стянуты самые боеспособные резервы ИГИЛ из Ирака. Поэтому разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный", — подчеркнул российский офицер.

По информации Конашенкова, сейчас отряды Сухела продолжают развивать свое наступление при поддержке российских ВКС.