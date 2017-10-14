ФСБ обезвредила ячейки ИГИЛ в Москве и Махачкале

Органы безопасности совместно с МВД России пресекли деятельность приверженцев террористической организации ИГИЛ, передает Интерфакс сделанное в субботу вечером заявление Информационного центра Национального антитеррористического комитета России.

Согласно информации, 13 и 14 октября в Москве и Махачкале осуществлено было задержание четверых членов т.н. "спящей ячейки" названной преступной организации. Все они - выходцы из Дагестана.

"В настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГИЛ, а также о подготовке ими резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих", - говорится в сообщении.

В результате оперативно принятых мер в Махачкале обнаружены два устроенных преступниками тайника, из которых изъяты три готовых к применению самодельных взрывных устройства.

Решается вопрос о возбуждении по факту уголовных дел.