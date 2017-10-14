Пхеньян грозит уничтожить всех своих врагов

Северная Корея готова уничтожать всех врагов, которые встанут на ее пути к мирной жизни, заявил журналистам глава северокорейской делегации на Ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун, передает ТАСС.

"Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему", — сказал Ан Дон Чхун, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли КНДР к прямым переговорам с США.

Представитель КНДР не стал отвечать на другие вопросы политической тематики, сказав, что приехал в Санкт-Петербург сугубо затем, чтобы полюбоваться на его красоты и сфотографироваться здесь на память.