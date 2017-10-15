Боевики ИГИЛ покинут Ракку вместе с заложниками

Боевики террористической группировки «Исламское государство» покинут сирийскую Ракку, используя в качестве «живого щита» захваченных с собой заложников, сообщает Reuters.
Сейчас террористы находятся в окружении курдов альянса «Сирийских демократических сил» (СДС). Представитель этой организации заявил агентству, что террористам была предложена альтернатива: «либо сдаться, либо умереть».
Иежду тем Омар Аллуш из Гражданского совета Ракки сказал, что игиловцам разрешили покинуть город вечером 15 октября и что те намерены забрать с собой 400 заложников из числа местных жителей.
Численность террористов, готовых уйти из бывшей «столицы» ИГИЛ, не уточняется.