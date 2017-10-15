Азербайджанские команды «Одлар Юрду» стали призерами клубного Кубка Европы по шахматам, который завершился сегодня в Анталье.

Мужская команда в составе Аркадия Найдича, Рауфа Мамедова, Гадира Гусейнова, Эльтаджа Сафарли, Ниджата Абасова, Азера Мирзоева и Джахангира Агарагимова заняла 3-е место. Причем перед последним туром наш клуб, полностью составленный из граждан Азербайджана, в соревнованиях лидировал. Увы, в последнем - 7-м туре «Одлар Юрду» уступил со счетом 2,5:3,5 чешской команде «Нови Бор» и с 11 очками опустился на 3-ю позицию.

Отметим, что победителем мужских соревнований стала российская команда «Глобус», за которую выступал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

В женском же турнире наша команда, в которую вошли Зейнаб Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Айдан Ходжатова, стала серебряным призером, также набрав 11 очков из 14 возможных. А лучшей в турнире стала грузинская команда «Нона».

Этот успех азербайджанских шахматистов для haqqin.az прокомментировал основатель клуба «Одлар Юрду», вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов:

«Обе наши команды прыгнули выше головы, - считает М.Мамедов. – Мужской коллектив отправился на Кубок Европы без двух основных азербайджанских шахматистов – Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова. Шахрияр второй год предпочитает выступать за российский клуб, а Теймур готовится сейчас к важнейшему этапу Гран-при ФИДЕ в Испании, на котором он может завоевать путевку в турнир претендентов.

Отправившись в Турцию без Мамедъярова и Раджабова, наша мужская команда тем не менее с первых же туров стала обыгрывать всех соперников. В 5-м туре мы сыграли вничью с главным фаворитом соревнования – российской командой «Глобус». В 6-м туре победили еще один сильный российский клуб – «Медный всадник». И перед заключительным игровым днем «Одлар Юрду» был в лидерах. Увы, в последнем туре не смог совладать с нервами Ниджат Абасов, и мы уступили чехам. И все же 3-е место – это отличный результат для наших шахматистов, которые на турнире были шестые по рейтингу.

Наша женская команда тоже была не в полном составе. И тем не менее во 2-м туре девушки совершили чудо, обыграв грузинскую команду «Нона» - главного фаворита соревнований. В оставшихся пяти турах азербайджанские шахматистки потерпели лишь одно поражение, при этом сумев вновь удивить качественной игрой и победами над более рейтинговыми соперниками».

«Одлар Юрду» создавался как фарм-клуб команды SOCAR-Азербайджан, которая дважды становилась сильнейшей в Европе. Правда, необходимо учесть, что SOCAR набирал в свои ряды шахматных звезд первой величины, тогда как в «Одлар Юрду» привлекались сугубо местные шахматисты.

«На данном этапе мы посчитали важным сделать ставку исключительно на представителей Азербайджана. На Кубке Европы они, под руководством капитанов Джахангира Агарагимова и Фикрета Сидеифзаде, сторицей оправдали наши надежды. И это - великолепная тренировка перед стартующим в конце октября командным чемпионатом Европы с участием национальных команд», - заявил М.Мамедов.