Звезда турецкого футбола открыл столовую в США

Известный футболист, бывший депутат турецкого парламента от Партии справедливости и развития Хакан Шукюр открыл в США закусочную, пишет издание Sozcu.

Шукюр, лучший бомбардир за всю историю высшей футбольной лиги Турции, был замечен в Калифорнии, где он открыл собственную закусочную. Котлеты по-турецки бывшая звезда «Галатасарая» подаёт посетителям самолично.

Отметим, что Шукюр покинул Турцию в связи с принятым в отношении него постановлением об аресте по подозрению причастности к организации одиозного Фетхуллаха Гюлена.