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Звезда турецкого футбола открыл столовую в США

 

Известный футболист, бывший депутат турецкого парламента от Партии справедливости и развития Хакан Шукюр открыл в США закусочную, пишет издание Sozcu.

Шукюр, лучший бомбардир за всю историю высшей футбольной лиги Турции, был замечен в Калифорнии, где он открыл собственную закусочную. Котлеты по-турецки бывшая звезда «Галатасарая» подаёт посетителям самолично.

Отметим, что Шукюр покинул Турцию в связи с принятым в отношении него  постановлением об аресте по подозрению причастности к организации одиозного Фетхуллаха Гюлена.

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