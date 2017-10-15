Киргизия выбирает президента

Выборы президента Киргизии пройдут 15 октября на всей территории страны. На пост главы киргизского государства претендуют 11 человек. По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике, голосование на 2338 избирательных участках в Киргизии продлится с 8 часов утра до 20 часов вечера, передает ТАСС.

"Выборы также состоятся на расположенных за рубежом при посольствах и консульствах республики 37 участках", - значится в заявлении Центризбиркома.

В списки избирателей в Киргизии, где проживают около 6 млн человек, внесены 3,025 млн граждан. Все без исключения избирательные участки в стране и за ее пределами оснащены оборудованием по считыванию биометрических данных и электронными избирательными урнами.

"Их применение позволит избежать фальсификации итогов голосования", - уверены в киргизской ЦИК. Поэтому имеющие право голоса, но не прошедшие процедуру биометрической регистрации жители страны к участию в выборах "допущены не будут".