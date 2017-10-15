Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, исключили из состава Американской киноакадемии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление этой организации.

Уточняется, что исключить Вайнштейна из академии постановил ее Совет директоров.

Этим решением, как отмечается в соответствующем заявлении, киноакадемия желала продекларивать, что эпоха «умышленного невежества и позорного соучастия в сексуальных преступлениях, а также домогательствах в нашей индустрии окончена».