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Лейла Юнус позвала ИГИЛ в Азербайджан haqqin.az из Праги

Автор: Наир Алиев, Прага 

Выступление так называемой правозащитницы Лейлы Юнус на прошедшей в Праге 21-ой конференции «Форум-2000» (основан Вацвелом Гавелом в целях борьбы за демократию во всем мире), вызвало возмущение в азербайджанской политэмигрантской среде. Фактически Лейла Юнус призвала в Азербайджан ИГИЛ. Об этом в беседе с haqqin.az заявил известный азербайджанский активист Замиг Мамедли.

Отметим что на этом форуме Лейла Юнус заявила, что в Азербайджане и странах Центральной Азии царит диктатура. Затем она сравнила главу азербайджанского государства с сирийским президентом Башаром Асадом и призвала «демократическое сообщество» остановить кавказского Башара Асада.

«Что сейчас происходит в Сирии? Там развернулась кровавая борьбы между различными группировками, в том числе и религиозными, поддерживаемыми некоторыми западными государствами, НАТО, Россией, Ираном и тд. Эти группировки финансируются и вооружаются со стороны внешних игроков», - заявил Замиг Мамедли.

По его словам, призыв бороться с руководством Азербайджана «по примеру» Башара Асада, означает использование тех же методов которые были применены прежде всего Западом в Сирии.

«Вспомните как это «демократическая оппозиция» на камеры отрезала головы людям. В Сирии появилась Джебхат ан нусра, Аль Каида, да и все тот же ИГИЛ. Если Лейла Юнус приводит аналогию между Азербайджаном и Сирией и настаивает на том, чтобы западные страны действовали также как в Сирии, то это означает призыв к нарушению национального и религиозного мира в нашей стране. Этот человек хочет чтобы в Азербайджане началась война и пролилась кровь. Фактически она приглашает ИГИЛ в Азербайджан», - подчеркнул Замиг Мамедли.

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