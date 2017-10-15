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Попытка беспорядков в Кыргызстане: начались аресты

 

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал экс-депутата парламента Казыбека Шайымбетова, который подозревается в попытках организации беспорядков в республике после президентских выборов в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКНБ.

Неделю назад в Бишкеке был задержан лидер политической партии "Кыргызстан", депутат парламента страны Канатбек Исаев, а также член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков, которых спецслужбы обвинили в подготовке насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах одного из лидеров гонки.

Казыбек Шайымбетов

"ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий выявлен очередной факт подготовки к массовым беспорядкам с последующим захватом административных зданий, планируемого после оглашения итогов выборов президента 15 октября. Установлено, что экс-депутат Шайымбетов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревались принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента", — говорится в сообщении ГКНБ.

По данным спецслужбы, Шайымбетов и его сторонники "в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов" республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "приготовление к организации массовых беспорядков", "приготовление к насильственному захвату власти" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" Уголовного кодекса страны.

В настоящее время ведется следствие, задержанные доставлены в ГКНБ республики, добавили в пресс-службе.

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Попытка беспорядков в Кыргызстане: начались аресты
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