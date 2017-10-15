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Атамбаев хочет созвать экстренное заседание «путинского союза» Из-за конфликта с Казахстаном

 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готов созвать внеочередное заседание Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в связи с возникшей на границе с Казахстаном ситуации, сообщает ТАСС.

«Если в течение двух дней после наших выборов ситуация на границе останется прежней, я потребую созыва внеочередного заседания ЕврАзЭС, я такое право имею», - заявил он в воскресенье.

Атамбаев считает, что в рамках ЕврАзЭС «все страны должны быть равны и находиться в одинаковых условиях».

«Эти действия на границе с Казахстаном происходят уже не в первый раз, они направлены на разрушение ЕврАзЭС», - считает глава киргизского государства.

Казахстан 10 октября усилил контроль на границе с Киргизией, в результате чего на КПП образовались большие очереди.

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