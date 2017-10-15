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Иран может выйти из ядерной сделки заявление министра

 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может рассмотреть вариант выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США попытаются восстановить санкции против республики, ослабление которых было предусмотрено достигнутым в июле 2015 года соглашением. Его слова сегодня приводит агентство Bloomberg.

"Если Иран почувствует в любой момент, что действия, принимаемые противоположной стороной в отношении отмены санкций, не являются достаточными для Исламской Республики, перед страной будет стоять несколько вариантов, один из которых - выход из ядерного соглашения", - заявил Зариф.

По словам министра, если санкции будут восстановлены в особенно важных для Ирана сферах, среди которых он назвал сбыт нефти и продажу самолетов, Тегеран "получит право принять решение касательно своего присутствия в ядерной сделке".

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Иран может выйти из ядерной сделки заявление министра
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