Американская коалиция: «Боевиков из Азербайджана не выпустим живыми»

Боевикам ИГИЛ и мирным жителям будет позволено покинуть город Ракка в Сирии, объявили представители возглавляемой США международной коалиции и местные власти, сообщило агентство Associated Press.

Вместе с тем, как подчеркивает Associated Press, договоренность не распространяется на иностранцев, воюющих на стороне боевиков, среди которых выходцы из Азербайджана, Франции, России, Индонезии и Турции.

Руководители местных племен, говорится в сообщении агентства, обратились с просьбой к коалиции и Сирийским демократическим силам (СДС, альянс сил вооруженной сирийской оппозиции, которые ведут борьбу с террористами в Сирии) позволить эвакуацию, в том числе боевикам ИГИЛ, во избежание дальнейшего кровопролития.

«Поскольку нашей целью является освобождение Ракки, а не убийства, мы обратились к СДС позволить местным боевикам свободно выйти из города под наши гарантии», - говорится в распространенном заявлении представителей племен.

Они отметили, что эвакуация боевиков позволит спасти многочисленные жизни мирных жителей, которых боевики используют в качестве живых щитов. По имеющимся данным, в Ракке еще остаются до 4 тыс. мирных граждан.

От 300 до 400 боевиков до сих пор могут находиться на территории Ракки, заявил в четверг представитель международной коалиции Райан Диллон.

«Мы полагаем, что приблизительно 300-400 боевиков ИГИЛ остаются в Ракке», - сказал Диллон на пресс-конференции в Багдаде.

Он добавил, что в этом городе остаются около 4 тыс. мирных жителей.