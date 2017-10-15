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Польша заявила об отказе от кредита МВФ в $9,2 млрд

 

Польша может отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда в размере $9,2 млрд. Власти страны решили, что способны отказаться от кредита благодаря сверхдоходам национального бюджета размером в $1.36 млрд, полученным с января по август, передает Reuters со ссылкой на польское экономическое ведомство.

Отмечается, что на данное решение оказали влияние темпы экономического роста, которые за указанный период составили почти 4%.

Ранее, в январе 2017 года, МВФ одобрил кредит Польше размером $9,2 млрд. Соглашение о гибкой кредитной линии с МВФ Польша подписала в 2009 году для стабилизации экономики в условиях мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году.

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