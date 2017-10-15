Трампу прочат победу на выборах 2020 года

Американский президент Дональд Трамп не только сохранит свой пост до 2020 года, но и получит 400 голосов выборщиков в 2020 году. Об этом заявил бывший главный советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон, передает CBS News.

Он напомнил, что нужно не менее 270 голосов выборщиков из 538, чтобы выиграть президентские выборы в США. Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года, получив голоса 304 выборщиков.

Бэннон занимал одну из ключевых позиций в предвыборном штабе Трампа в 2016 году, покинул пост советника президента США по стратегическим вопросам 18 августа 2017 года. Также СМИ писали, что он вступил в конфликт с дочерью президента, Иванкой Трамп, и ее супругом — Джаредом Кушнером.