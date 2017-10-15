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Курды отказались покинуть Киркук

 

Курдские военизированные отряды пешмерга отказались выполнить требование Ирака - оставить переход к югу от богатого нефтью города Киркук. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя службы безопасности Иракского Курдистана.

Силы народной мобилизации Ирака дали пешмерге срок до полуночи по местному времени, чтобы покинуть позицию у перехода Мактаб-Халид. С позиции контролируется доступ к авиабазе и некоторым нефтяным месторождениям. В настоящее время Киркук находится под контролем курдов.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Ирака Салим аль-Джабури отправился в Эрбиль для переговоров с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября. Более 92% избирателей проголосовали за отделение от Ирака.

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