В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 68 человек, еще 34 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Amarujala со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями во Вьетнаме.

По данным ведомства, 32 человека в результате произошедшего получили ранения.

От стихийного бедствия пострадали шесть провинций, расположенных в северной и центральной частях Вьетнама. Более 1 тыс. домов оказались разрушены.

В поисках пропавших людей участвуют более 300 военных.

Власти страны заявили, что такое количество осадков во Вьетнаме зафиксировано впервые.