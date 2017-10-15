В спорной иракской провинции Киркук ситуация обострилась до предела. Начинают поступать сообщения о вооруженных столкновениях между отрядами курдской пешмерга и милиции местных туркоманов.

С начала нынешней недели Багдад при полной поддержке Анкары и Тегерана начал вводить в отношении Курдской автономии (КРАИ) режим экономической блокады и административной изоляции. В Эрбиле оценили серьезность этих намерений, а также возможный масштаб последствий, после чего лидер КРАИ Барзани заявил о готовности начать с центральным правительством переговоры об условиях открытия аэропортов, пограничных переходов и региональных отделений иракских банков. Но при одном условии: статус спорной территории, провинции Киркук, нефтяные поля которой (10 процентов всех нефтяных запасов Ирака) являются фундаментом экономического благополучия курдской автономии, предметом переговоров быть не могут.

Что, в свою очередь, совершенно не устроило Багдад, который начал подтягивать в провинцию те немногие силы, что у него остались после пирровых побед над ДАЕШ. Правда, тут ему повезло. Буквально накануне иракская армия сумела вытеснить боевиков Халифата из района Хавиджа, что дало возможность командованию перебросить на спорную территорию почти 15 тысяч военнослужащих, на усиление которых тут же начали подтягиваться и вооруженные отряды подконтрольных Тегерану шиитского ополчения Хашд аль-Шааби. Для координации действий которых в расположенный к югу от Киркука полевой штаб работающих в стране советников от иранского Корпуса стражей исламской революции прибыл лично генерал Сулеймани.

А уже на месте, в самой провинции, иракских военнослужащих и шиитских парамилитаров встречали срочно самомобилизовавшиеся отряды туркоманской милиции, начавшие готовиться к столкновению с курдскими пешмерга чуть ли не за месяц до референдума в Иракском Курдистане. Поскольку, во-первых, от создания независимого Курдистана ничего хорошего для себя совершенно не ожидают. И на доброе отношение к себе курдов, с учетом звучащих в Эрбиле националистических призывов, не рассчитывают от слова «совсем». А, во-вторых, рассматривают Киркук как будущую столицу Туркманской автономии, о чем их лидеры говорят с 2007 года.

Драматизму складывающейся на спорных землях ситуации придает и то, что там, где затронуты интересы и безопасность туркоманов, вскоре появляются турки. Считающие своим долгом защищать родственный им народ - половина из которых, вдобавок, сунниты (вторая половина - шииты) - что в Сирии, что в Ираке. Не так давно Анкара пошла на то, чтобы «завалить» российский Су-24 в том числе и потому, что авиация РФ бомбила сирийских туркоманов. Стоит ли говорить, что в отношении курдских отрядов пешмерга на территории Киркука (который, кстати, Анкара считает именно туркманским городом) турки будут действовать не менее жестко и решительно?

Располагая поддержкой Тегерана и Анкары, которые демонстрируют готовность к активным действиям, Багдад счел возможным выставить руководству КРАИ ультиматум – в 48 часов вывести со спорных территорий все отряды пешмерга на те границы, где они находились на 6 июня 2014 года. Ну и, разумеется, передать Киркук под контроль правительственных войск.

Но Эрбиль не собирается ни выполнять данный ультиматум, ни уж тем более - отдавать провинцию, которую отбил у ДАЕШ и уже давно считает неотделимой частью будущего суверенного Курдистана, и что, пожалуй, важнее всего - главной экономической опорой курдской независимости. Сделанное Барзани заявление о готовности к переговорам с Багдадом прозвучало тогда, когда военное командование КРАИ уже отдало приказ о дополнительной переброске в Киркук двух бригад пешмерга - свыше шести тысяч бойцов, усиленных артиллерией и бронетехникой.

Одновременно с этим курдские отряды в провинции совершили перегруппировку, заняв более выгодные для обороны позиции, поскольку именно «от обороны» они и планируют действовать, если конфликт перейдет в интенсивную стадию.

Словом, к настоящему дню созданы все условия для начала полномасштабного конфликта. Все ружья заряжены, а некоторые из них уже даже стреляют, пусть пока это и лишь предупредительные выстрелы, поскольку сообщений о потерях сторон в ходе произошедших столкновений пока, к счастью, не поступало.

Эрбиль, с одной стороны, а Анкара, Багдад и Тегеран – с другой, оказались сейчас в весьма непростой ситуации, выходов из которой только три: либо начинать широкомасштабные боевые действия по освобождению/обороне Киркука, что будет означать серьезные потери у всех участников. Во всяком случае, еще одной победы после Мосула иракская армия попросту не переживет. Либо кому-то надо отступить, что будет означать для него сокрушительный удар по репутации и полную потерю лица. Либо надо садиться за стол переговоров.

Самое интересное, что все стороны конфликта это понимают и склоняются все же к третьему варианту, как к наиболее безболезненному и не влекущему за собой военные, политические и имиджевые потери. «Оскал» и серьезность намерений стороны друг другу уже продемонстрировали – теперь надо как-то отыграть назад. Проблема лишь в том, что на линии противостояния сейчас все накалено до предела. Любого инцидента будет достаточно для того, чтобы начала литься кровь, после чего вооруженный конфликт, последствия которого для всего региона будут катастрофическими, станет необратимым.