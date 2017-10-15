«Тема Нагорного Карабаха была ключевой в выступлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце. К сожалению, самая ценная потенциальная встреча - между двумя президентами – пока не состоялась. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встречались с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке 23 сентября, встречались с переговорщиками и главы двух государств в ходе визита сопредседателей в регион. Хочется надеяться, что эти встречи заложили основу для встречи в верхах». Об этом Armiya.az заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, профессор дипломатии и разрешения конфликтов Университета Кентукки Керри Кавано.

Напомним, что 18 октября К.Ковано примет участие в слушаниях Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе на тему вероятности возобновления войны в Карабахе и роли США и ОБСЕ в этом вопросе. Сегодня же МИД Азербайджана подтвердил, что по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в Женеве 16 октября состоится встреча президентов Азербайджана и Армении для обсуждения проблемы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

По словам К. Кавано, неурегулированный карабахский конфликт продолжает оставаться серьезной международной проблемой.

«Перспектива возобновления боевых действий крайне высока. К сожалению, стороны конфликта пока не могут найти общую почву, необходимой для достижения прочного мира. Что же касается слушаний 18 октября, то они свидетельствуют о сильном интересе, который существует среди законодателей США в отношении событий на Южном Кавказе. Меня попросили представить свою оценку нынешней общей ситуации, роли ОБСЕ и Соединенных Штатов в этом плане, а также перспективы продвижения мирного урегулирования конфликта. Я также предложу несколько вариантов, которые можно было бы использовать для уменьшения вероятности дальнейшего насилия», - сказал К. Кавано.