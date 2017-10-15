Лидер киргизской оппозиции уверен в своей победе

Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов уверен в своей победе на выборах главы государства.

"Сегодня вечером будет новый президент, и его имя будет Бабанов. Все соцопросы свидетельствуют об этом. Я абсолютно уверен в этом", - заявил он журналистам в воскресенье во время голосования на одном из избирательных участков в Бишкеке.

"Надеюсь, что мы выиграем. Я абсолютно в этом уверен", - подчеркнул кандидат в президенты.

О.Бабанов также отметил, что его представители будут вести параллельный подсчет голосов на избирательных участках. "На каждом избирательном участке представлены не менее трех наших представителей, которые каждые два часа будут отправлять фотокопию чеков и бюллетеней проголосовавших избирателей", - сказал он.