После вчерашнего покушения на жизнь экс-сотрудника службы охраны президента Азербайджана Мушвига Мадатова сотрудники управления полиции Сабаильского района взяли его под усиленную охрану, сообщает haqqin.az. Прошлую ночь М.Мадатов провел в полицейском отделении, а в настоящее время находится в самом здании управления полиции Сабаильского района.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, полиция опасается нового покушения на жизнь М.Мадатова.

Отметим, что после покушения полицейские вышли на след преступников. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь по замначальнику управления полиции по оперативной части Орхану Ахундзаде.