Саудовская Аравия выступила против Ирана

«Агрессивная активность и поддержка терроризма» Ираном подталкивает Саудовскую Аравию к поддержке США и их союзников к координации усилий «для достижения безопасности». Об этом заявил Al Arabiya саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Он поддержал новую стратегию США в отношении Ирана.

Напомним, 13 октября президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран не выполнил своих обязательств по заключенной в 2015 году ядерной сделке и продолжает поддерживать терроризм на Ближнем Востоке и предложил реанимировать традиционную американскую политику в регионе с опорой на традиционные союзы. Трамп предложил помешать Ирану обзавестись ядерным оружием. В ответ Иран пообещал ускорить программу разработки баллистических ракет.