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Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 85

 

Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 85, еще 250 человек получили ранения, передает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на службы скорой помощи.

Ранее сообщалось о 40 погибших. В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города.

По данным ТВ, президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.

СМИ со ссылкой на полицию сообщали о втором взрыве в Могадишо. Врыв произошел в том же районе, где и первый, жертв не было. Кроме того, правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля, в котором были обнаружены взрывчатые вещества.

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