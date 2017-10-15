Сторонника Саакашвили не пустили в Украину

Грузинский бизнесмен и депутат Коба Накопия — сторонник экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — заявил, что его не пустили в Украину.

"По прилету в Борисполь украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", — заявил Накопия изданию "Украинская правда".

По словам депутата, въезд ему запретил "уполномоченный орган". Сейчас он пробует обжаловать это решение.

Он добавил, что находится в лаунж-зоне авиакомпании МАУ, ему предлагают вылететь в Грузию рейсом в 20:10.