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Наблюдатели довольны выборами в Киргизии

 

Миссия наблюдателей от СНГ отмечает высокий уровень проведения выборов президента в Киргизии, заявил РИА Новости глава миссии, Исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

В воскресенье Киргизии проходят президентские выборы. На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов.

"У миссии СНГ в целом положительные впечатления о ходе выборов президента Кыргызской республики. Хотелось бы отметить высокую профессиональную подготовку всех участников избирательного процесса, в том числе и членов участковых избирательных комиссий", — сказал он.

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