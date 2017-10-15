Наблюдатели довольны выборами в Киргизии

Миссия наблюдателей от СНГ отмечает высокий уровень проведения выборов президента в Киргизии, заявил РИА Новости глава миссии, Исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
В воскресенье Киргизии проходят президентские выборы. На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов.
"У миссии СНГ в целом положительные впечатления о ходе выборов президента Кыргызской республики. Хотелось бы отметить высокую профессиональную подготовку всех участников избирательного процесса, в том числе и членов участковых избирательных комиссий", — сказал он.