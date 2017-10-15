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Нетаньяху призвал мир поддержать Трампа против Ирана

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать президента США Дональда Трампа в стремлении скорректировать атомную сделку с Ираном, который, как утверждает глава правительства, сохраняет возможность получить арсенал из "десятков ядерных бомб".

"Из этого соглашения совершенно ясно, что если ничего не изменится, то Иран через несколько лет будет обладать ядерным арсеналом. Сделка этому не мешает, а прокладывает гарантированный путь к созданию системы обогащения, которая может позволить Ирану быстро обзавестись десятками атомных бомб", — заявил Нетаньяху.

"Решение президента Трампа позволяет скорректировать ядерные договоренности и остановить растущую агрессию Ирана в регионе. Я считаю, что каждое ответственное правительство и всякий, кто стремится к миру и безопасности на планете, должны воспользоваться теми возможностями, которые открылись благодаря решению президента Трампа", — призвал он.

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