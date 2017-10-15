Задержаны Мушвиг Мадатов и Вели Велиев

Сотрудники правоохранительных органов задержали до выяснения обстоятельств экс-сотрудника службы охраны президента Азербайджана Мушвига Мадатова и его друга Вели Велиева, сообщили haqqin.az информированные источники.

Между Мушвигом Мадатовым и напавшими на него людьми имелся конфликт, и они на протяжении пяти месяцев искали удобного случая для того, чтобы свести с ним счеты.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента. До выяснения обстоятельств принято решение о задержании Мушвига Мадатова и его друга Вели Велиева.