Подписаться на уведомления
 

Задержаны Мушвиг Мадатов и Вели Велиев

Автор: Отдел информации 

Сотрудники правоохранительных органов задержали до выяснения обстоятельств экс-сотрудника службы охраны президента Азербайджана Мушвига Мадатова и его друга Вели Велиева, сообщили haqqin.az информированные источники.

Между Мушвигом Мадатовым и напавшими на него людьми  имелся конфликт, и они на протяжении пяти месяцев искали удобного случая для того, чтобы свести с ним счеты.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента. До выяснения обстоятельств принято решение о задержании Мушвига Мадатова и его друга Вели Велиева.

5508 просмотров


Старости
Гуська запутался до Армении
Гуська запутался до Армении
Наша погода
Сегодня 21° / 12°
16 Окт 18° / 9°
17 Окт 13° / 8°
18 Окт 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0141 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Иран обвинил Трампа в неуважении к ООН
В Киргизии пытались сорвать голосование на выборах
Bakcell свернула мобильную связь на борту самолетов
В России признали превосходство американских ракет
Синоптики обещают дожди
Президент Ирака начинает переговоры с курдами
В Австрии выбирают парламент
Задержаны Мушвиг Мадатов и Вели Велиев
На компанию Араза Агаларова пожаловались в ФСБ
Нетаньяху призвал мир поддержать Трампа против Ирана
Казахстан объяснил усиление контроля на границе с Киргизией
Наблюдатели довольны выборами в Киргизии
Сторонника Саакашвили не пустили в Украину
Раненный в перестрелке замначальника полиции при смерти Обновлено
Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 85
Саудовская Аравия выступила против Ирана
В Москве арестовали «вора в законе»
Угроза нового покушения на Мушвига Мадатова? эксклюзив
Лидер киргизской оппозиции уверен в своей победе
И полиция открыла огонь по автомобилю новый поворот, обновлено 16:00
Armiya.az: Перспектива возобновления войны в Карабахе крайне высока комментарий Керри Кавано
Иран закрыл границу с Курдистаном
Накануне новой войны: курды и турки зарядили ружья актуальный комментарий
Наводнения во Вьетнаме десятки погибших
Курды отказались покинуть Киркук
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться