В Австрии выбирают парламент

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы. В избирательной кампании принимают участие 16 партий, из них 10 на федеральном уровне, передает DW.
По данным СМИ, в выборах проголосуют 6,4 миллиона австрийских избирателей. Лидером предвыборной гонки в течение нескольких месяцев считался 31-летний лидер консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц. Не менее популярна Социал-демократическая партия Австрии, которую возглавляет канцлер Кристиан Керн.
Первые предварительные результаты голосования будут известны сегодня вечером. Окончательный официальный подсчет голосов будет завершен 19 октября.