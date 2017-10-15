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В Австрии выбирают парламент

 

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы. В избирательной кампании принимают участие 16 партий, из них 10 на федеральном уровне, передает DW.

По данным СМИ, в выборах проголосуют 6,4 миллиона австрийских избирателей. Лидером предвыборной гонки в течение нескольких месяцев считался 31-летний лидер консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц. Не менее популярна Социал-демократическая партия Австрии, которую возглавляет канцлер Кристиан Керн.

Первые предварительные результаты голосования будут известны сегодня вечером. Окончательный официальный подсчет голосов будет завершен 19 октября.

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