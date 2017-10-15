Президент Ирака начинает переговоры с курдами

Президент Ирака Фуад Маасум ведет активные переговоры с властями курдской автономии и в воскресенье представит им предложения Багдада по выходу из кризиса, сообщил РИА Новости генсек курдских вооруженных формирований пешмерга Джаббар Явар.

По словам Явара, президент страны находится в курдской Сулеймании уже два дня, чтобы обсудить выход из кризиса, сложившегося в отношениях автономии и центра после референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября.

"Маасум прибыл в Сулейманию два дня назад и провел усиленные переговоры с членами партии Патриотического союза Курдистана и движения "Горран", и у него есть предложения по решению кризиса, которые он представит сегодня", — сообщил Явар, отметив, что Маасум передаст мнение правительства во главе с премьером Хайдером аль-Абади.