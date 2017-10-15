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Bakcell свернула мобильную связь на борту самолетов

 

Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell временно приостановил предоставление услуг мобильной связи на борту авиалайнеров, сказал Trend исполнительный директор компании Николай Бекерс.

По словам Бекерса, возобновление данного сервиса в настоящее время является предметом обсуждения с партнерами.

"Это достаточно сложный проект, требующий участия ряда сторон. Переговоры ведутся и пока не удалось достичь конкретных договоренностей", - сказал Бекерс.

Ранее услуги связи оператора были доступны на борту воздушных судов 20 авиакомпаний (Aeroflot, All Nippon Airways, AZAL, British Airways, Cebu Pacific Air, Egyptair, Emirates, Etihad, Hong Kong Airlines, Iberia, Libyan Airlines, Oman Air, Philippine Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Saudia, Singapore Airlines, TAM Airlines, Thai Airways и Switzerland OnAir).

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