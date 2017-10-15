Иран обвинил Трампа в неуважении к ООН

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что президент США Дональд Трамп «не придерживается международных договоренностей» и «не испытывает уважение» к Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом он сказал на Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), передает РИА «Новости».

«Представляется, что господин Трамп не только не придерживается международных договоренностей, но и не испытывает уважение к ООН и демонстрирует всем странам, что американское правительство не будет придерживаться никаких обязательств», — заявил он.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что страна рассмотрит возможность выхода из ядерного соглашения, если США продолжат вводить антииранские санкции.