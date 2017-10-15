В России признали превосходство американских ракет

Во время выступления на российско-китайском брифинге по вопросам противоракетной обороны полях первого комитета Генассамблеи ООН представителем Минобороны РФ Александром Емельяновым было озвучено фактически признание поражения крылатых ракет РФ против ПРО США. По его словам, системы ПРО США способна не только обнаружить старт российской крылатой ракеты, но и перехватить ее по траектории полета. Об этом сообщает ТАСС.

"Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет", – сказал Емельянов.

Представитель Минобороны привел примеры гипотетических сценариев перехвата американскими противоракетами ракет РФ.

В частности, один из сценариев предполагает перехват российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплексом ПРО, находящимся на боевом корабле США в Балтийском море. Емельянов отметил, что в ходе моделирования этого сценария, проведенного российскими специалистами, "перехват был успешным и осуществлен еще на восходящем этапе полета межконтинентальной баллистической ракеты".

В другом сценарии специалисты РФ смоделировали перехват баллистической ракеты, стартовавшей с российской подводной лодки в Баренцевом море. Гипотетический перехват был выполнен с корабля ПРО США с противоракетами "Стандарт-3" в Норвежском море.

"Представленные результаты моделирования свидетельствует, что с учетом высокой скорости противоракеты перехват цели в обоих случаях возможен еще на начальном этапе полета", – отметил Емельянов.

В третьем сценарии российские эксперты смоделировали перехват МБР, стартовавшей из центральной части России, противоракетой с территории США.

Также Емельянов добавил, что США могут скрытно вооружить крылатыми ракетами универсальные установки своей системы ПРО, дислоцированные в Европе. Он отметил, что универсальные пусковые установки Мк-41, из которых на кораблях осуществляются пуски противоракет и крылатых ракет, используются на базах ПРО США в Румынии и Польше.

"Тезис о том, что в наземном варианте пусковые установки Мк-41 якобы утрачивают способность запускать крылатые ракеты, неубедителен. Замена противоракет на европейских базах ПРО крылатыми ракетами... может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки. В этом случае под прицелом крылатых ракет окажется вся европейская часть России", – сказал Емельянов.